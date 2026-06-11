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Španac je rekao u četvrtak novinarima da je malo verovatno da će nastupiti na narednoj trci u Barseloni, koja će se posle promene kalendara održati tek 2028. godine. Organizatori su odlučili da se trka ubuduće vozi svake druge godine, pa je neće biti 2027.

"Verovatno će ovo biti moja poslednja trka u Barseloni u Formuli 1", rekao je 44-godišnji Alonso.

Alonso je naglasio da njegova izjava ne predstavlja najavu povlačenja, ali je priznao da još nije doneo odluku o nastavku karijere posle ove sezone.

"Nemam ništa na umu i posle leta ću odlučiti da li ću nastaviti ili ne. Barselone nema sledeće godine, a ako ne znam šta ću raditi naredne sezone, gotovo je nemoguće da znam šta ću raditi za dve godine. Svaka trka na kojoj nastupim mogla bi da bude moja poslednja", rekao je vozač Aston Martina.

Jedan od najuspešnijih vozača svoje generacije istakao je da će odluka zavisiti i od toga koliko će njegov tim uspeti da unapredi bolid, koji ove sezone nije dovoljno konkurentan za borbu za vrh plasmana.

Alonso je postao sportska ikona Španije osvajanjem titula svetskog prvaka 2005. i 2006. godine. Iako je i dalje među najcenjenijim vozačima u šampionatu, poslednju pobedu ostvario je još 2013. godine upravo na stazi u Monmelou kraj Barselone, što je bio njegov 32. trijumf u Formuli 1.

Od tada nije uspeo da ponovo stigne do najvišeg stepenika pobedničkog postolja, uprkos tome što je tokom godina pokazivao da i dalje poseduje vrhunski kvalitet za najviši nivo takmičenja.

I ove godine desetine hiljada navijača očekuju se na tribinama kako bi pružili podršku svom idolu, koji prolazi kroz jednu od najtežih sezona u karijeri. Posle dosadašnjeg dela prvenstva osvojio je samo jedan bod i nalazi se na 18. mestu među 22 vozača.

Ipak, Alonso tvrdi da je zadovoljan onim što je ostvario tokom karijere.

"Najteže je kada ne pobeđujete i kada niste konkurentni. Ako je ovo poslednja sezona, to ne utiče na mene. Miran sam sa sobom i svojom karijerom. Ostvario sam mnogo više nego što sam ikada sanjao kao dečak", rekao je Alonso.

(Beta)