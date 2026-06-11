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Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 9:9 (3:2, 3:1, 1:3, 2:3).

Barselonetu su predvodili Alesandro Veloto sa četiri i Unai Beil Lara sa tri gola.

Kod Ferencvaroša najefikasniji su bili Peter Manherež i Janoš Fekete sa po dva gola.

Barseloneta će u finalu igrati protiv boljeg iz drugog polufinala u kom se sastaju Pro Reko i Olimpijakos.

(Beta)

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Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium