Vaterpolisti Barselonete plasirali su se u finale fajnal-fora Lige šampiona, pošto su na Malti pobedili Ferencvaroš posle peteraca ukupnim rezultatom 13:11.
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PETERCI ODLUČILI FINALISTU: Vaterpolisti Barselonete u finalu fajnal-fora Lige šampiona
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Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 9:9 (3:2, 3:1, 1:3, 2:3).
Barselonetu su predvodili Alesandro Veloto sa četiri i Unai Beil Lara sa tri gola.
Kod Ferencvaroša najefikasniji su bili Peter Manherež i Janoš Fekete sa po dva gola.
Barseloneta će u finalu igrati protiv boljeg iz drugog polufinala u kom se sastaju Pro Reko i Olimpijakos.
(Beta)
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