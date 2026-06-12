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Miloš Cvjetićanin u subotu napada šampionski pojas teške kategorije u prestižnoj Glory promociji, apsolutnoj eliti svetskog kik-boksa.

Sa druge strane konopaca stajaće aktuelni šampion Mori Kroma. Biće ovo ujedno i repriza nesuđenog finala sa prethodnog turnira osmorice najboljih teškaša. Podsetimo, do tog okršaja tada nije došlo jer je Cvjetićanin bio prinuđen da preda meč bez borbe zbog unutrašnjeg krvarenja usled teškog udarca u jetru.

Sada, nakon nekoliko meseci oporavka, srpski teškaš je potpuno spreman da uzme ono što veruje da mu pripada.

Kroma drži tron koji je ostao upražnjen nakon što se legendarni Riko Verhoven privremeno povukao iz kik-boksa radi bokserskog izleta i blokbaster meča sa Oleksandrom Usikom.

1/6 Vidi galeriju Miloš Cvjetićanin Foto: Screenshot / Instagram

Aktuelni šampion ima impresivan skor od devet pobeda (pet nokautom) i samo jednog poraza, što garantuje bespoštedan rat u ringu i istinski spektakl za sve ljubitelje borilačkih veština.

- Ljudi, došao je i ovaj trenutak, da završimo ovo poglavlje i započnemo novo. Neizmerno sam zahvalan svemu i nekada se pitam dokle ovo ide, ali očigledno da ovome nema kraja, kao i svemu dok smo živi. Šta god da se desi, idemo svim srcem i celim bićem po pobedu. Hvala vam još milion puta, svi zajedno! Živela Srbija - poručio je Miloš Cvjetićanin pred sutrašnju borbu.