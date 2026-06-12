Slađana Drezgić je veoma uspešnu trenersku karijeru započela 2012. godine u VK Vojvodina. Prve trofeje (prvenstvo i kup) osvojila je sa devojkama do 17 godina u sezoni 2018/19. Nakon toga je kao šefica struke sa seniorskom ženskom ekipom Vojvodine postigla istorijski uspeh osvajanjem šest uzastopnih „duplih kruna“, uključujući i ovogodišnju. U prethodnom periodu bila je u stručnom štabu ženske juniorske i seniorske vaterpolo reprezentacije Srbije.

Slađana Drezgić rođena je 14. marta 1985. godine. Završila je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Po struci je diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani trener plivanja i sportski operativni trener vaterpola. Dobitnica je najprestižnijeg sportskog priznanja u AP Vojvodini - Spartakove nagrade 2021. u kategoriji najboljeg trenera, kao i nagrade za najboljeg trenera Novog Sada u 2025. godini.

"Izuzetno sam počastvovana što mi je pružena prilika da predvodim žensku reprezentaciju Srbije. Dugo sam čekala i priželjkivala da budem selektorka, a ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu sam to i zaslužila. Hvala rukovodstvu Vaterpolo saveza Srbije što su to prepoznali i pružili mi šansu, koju ću verujem i opravdati. Rezultati ostvareni sa VK Vojvodina u svim kategorijama su plod našeg petnaestogodišnjeg rada i velike posvećenosti ženskom vaterpolu. Od velike je važnosti da vratimo kult reprezentacije, promenimo način rada, kao i da animiramo što više klubova. Nemamo puno vremena za to, jer nas prvi izazovi čekaju već sledeće godine u okviru kvalifikacija za Prvenstvo Evrope", izavila je po imenovanju Slađana Drezgić.