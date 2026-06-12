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Veterani odbojke sa Kosova i Metohije, iako raseljeni sa svojih vekovnih ognjišta, okupili su se u Kragujevcu na petom Memorijalnom turniru “Nenadu Neši Rađenoviću”, u znak sećanja na bivšeg odbojkaša koji nas je prerano napustio. Rađenović je tokom svoje karijere nastupao za Partizan iz Lipljana i ekipu iz Kragujevca.

Na turniru su učestvovale ekipe OK Priština, OK Partizan iz Lipljana, OK Metohija Vino iz Suve Reke, OK Borac iz Uroševca, kao i OK Kragujevac, koji je drugi put zaredom prvak države Srbije.

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Foto: Privatna arhiva

Iako rezultat nije bio u prvom planu, sve ekipe su pokazale zavidan kvalitet i veliku borbenost. Na terenu je vladala prava takmičarska atmosfera, igralo se za svaku loptu i svaki poen, baš onako kako je to radio i sam “Neša”.

Cilj turnira bio je očuvanje sećanja, druženje i evociranje uspomena na Nenada Rađenovića, ali i na vremena kada se kvalitetna odbojka igrala na prostoru Kosova i Metohije.

Tradicija se nastavlja, uz poruku da će se memorijalni turnir održavati i narednih godina, kao sportski pozdrav i sećanje veterana sa Kosova i Metohije i prvaka Srbije iz Kragujevca.

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