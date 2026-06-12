Slušaj vest

Arsić je trijumfovala u svojoj kvalifikacionoj grupi vremenom 7:25,51, što je ujedno bilo i najbolje ostvarenje među svim takmičarkama u kvalifikacijama, preneo je Veslački savez Srbije.

A finale ženskog skifa na programu je u nedelju od 13.02 časova.

Uspešan nastup imali su i Aleksandar Beđik i Dušan Slavnić u disciplini dvojac bez kormilara. Srpski tandem zauzeo je drugo mesto u kvalifikacionoj grupi rezultatom 6:29,76 i izborio plasman u polufinale. Ispred njih završila je samo posada Novog Zelanda, dok su iza ostali predstavnici Kine i Uzbekistana.

Beđik i Slavnić nastupiće u drugom polufinalu u subotu od 10.32 časova, gde će se za mesto u A finalu boriti protiv posada Brazila, Hrvatske, Italije, Kine i Venecuele.

1/6 Vidi galeriju Martin Mačković, Nikolaj Pimenov, Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja Foto: Privatna arhiva, Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

Polufinale je izborio i Andrija Simeunović, koji je zauzeo četvrto mesto rezultatom 7:01,57. Time se plasirao među 12 najboljih takmičara u disciplini skif, koja je sa 16 prijavljenih veslača jedna od najbrojnijih na takmičenju.

Simeunovića u subotu od 10.20 časova očekuje polufinalna trka protiv predstavnika Kine, Čilea, Sjedinjenih Američkih Država i Uzbekistana, a za plasman u A finale biće neophodno da osvoji jedno od prva tri mesta.

Na Drugom svetskom kupu u Plovdivu učestvuje 297 takmičara iz 20 zemalja sveta, raspoređenih u 129 posada, a medalje će biti dodeljene u 18 disciplina.

Srpske posade nastupaju pod vođstvom trenera Nebojše Ilića, Miloša Tomića i Petra Ibročića.