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Dvadesetdevetogodišnja Etiopljanka bila je pozitivna na letrozol tokom doping kontrole obavljene u decembru prošle godine. Reč je o supstanci koja se nalazi na listi zabranjenih sredstava, a koristi se u lečenju određenih zdravstvenih stanja, uključujući rak dojke kod žena u postmenopauzi.

AIU je naveo da je Cegaj naknadno dostavila medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje da joj je lek bio propisan zbog dijagnostikovanog zdravstvenog problema. Međutim, atletičarka nije unapred zatražila terapijsko izuzeće (TUE), koje bi joj omogućilo legalnu upotrebu supstance.

Prema saopštenju AIU, da je zahtev podnet na vreme, izuzeće bi bilo odobreno, ali je zbog proceduralnog propusta izrečena četvoromesečna suspenzija.

Kazna traje do septembra, što znači da će Cegaj propustiti sve preostale mitinge Dijamantske lige, kao i prvo izdanje "Ultimate Championships" takmičenja u Budimpešti, koje je zakazano od 11. do 13. septembra.

Cegaj je svetsku titulu na 5.000 metara osvojila 2022. godine, dok je godinu dana kasnije postala svetska prvakinja na 10.000 metara. Na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. osvojila je bronzanu medalju na 5.000 metara.

Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine nastupila je u disciplinama 1.500, 5.000 i 10.000 metara, ali nije uspela da osvoji medalju.

Letrozol je ranije bio razlog suspenzije i italijanske teniserke Sara Erani, koja je zbog iste supstance kažnjena 2017. godine.

(Beta)