Odbojkašice Srbije pobedile su u Đangmenu selekciju Poljske 3:1 (17:25, 25:21, 25:11 i 25:21), u prijateljskom meču.
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SRPKINJE SLAVILE U ĐANGMENU: Odbojkašice Srbije pobedile Poljsku u prijateljskom meču
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Po završetku meča treneri Zoran Terzić i Stefano Lavarini dogovorili su se da se odigra još jedan set koji je pripao Srbiji 25:23.
Srbiju su predvodile Anja Zubić i Maša Kirov sa po 15 i Branka Tica sa 11 poena.
Kod Poljske bolja od ostalih bila je Pauline Damaske sa 15 poena.
U sastavu Srbije nije bilo Aleksandre Uzelac, iz predostrožnosti zbog lakše povrede.
(Beta)
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