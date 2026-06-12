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Po završetku meča treneri Zoran Terzić i Stefano Lavarini dogovorili su se da se odigra još jedan set koji je pripao Srbiji 25:23.

Srbiju su predvodile Anja Zubić i Maša Kirov sa po 15 i Branka Tica sa 11 poena.

Kod Poljske bolja od ostalih bila je Pauline Damaske sa 15 poena.

U sastavu Srbije nije bilo Aleksandre Uzelac, iz predostrožnosti zbog lakše povrede.

(Beta)

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Dodela medalja fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir