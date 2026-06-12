Poseban izazov biće poslovna saradnja sa stranim firmama, jer se tu mogu pojaviti problemi. Pripremite rezervni plan. Neki zajednički problem može bit...

Oprezno upravljajte novcem, jer su mogući zastoji u isplatama. Ne ulazite u finansijske rizike i nove investicije. Moguće su nesuglasice s partnerom. ...

Pogoršanje međuljudskih odnosa na poslu može se odraziti negativno na vaše raspoloženje i radni elan. Potrudite se da ostanete po strani. Početak nove...

Ovaj dan mogu obeležiti neočekivane vesti koje mogu biti uzrok odlaganja rada na nekom projektu. Oprez s novcem. Planetarni aspekt u vašem polju emoti...

Poseban uspeh očekuje Vage koje se bave privatnim biznisom ili rade u oblasti uslužnih delatnosti. Mogući su neočekivani izdaci. Početak veoma burne i...

Precizno izlažite svoje stavove i mišljenja na poslu, jer se vrlo lako može desiti da ne budete shvaćeni. Ne ulazite u finansijske rizike. Zajednički ...

Ovaj dan donosi potrebu da ponovo osmislite plan radnih aktivnosti za narednu nedelju. Oprezno upravljajte novcem. Mogući su nesporazumi u odnosu s pa...

Držite se podalje od manipulativnih saradnika, jer bi vas poslovanje koje nije sasvim legalno moglo dovesti u problematičnu situaciju. Dopada vam se o...