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Noris, aktuelni svetski prvak, na stazi u Barseloni najbrži krug je odvezao za 1:15,426 minuta, dok je na drugom mestu završio vozač Mercedesa Džordž Rasel sa 0,009 sekundi zaostatka za Norisom.

Treće vreme ostvario je Norisov timski kolega Oskar Pjastri sa 0,057 sekundi zaostatka, četvrti rezultat zabeležio je vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,373 sekunde zaostatka, a peto vreme je ostvario vodeći u generalnom plasmanu vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli sa 0,589 sekundi zaostatka.

U prvih 10 plasman su ostvarili vozač Red Bula Maks Verstapen, Arvid Lindblad iz Rejsing bulsa, Gabrijel Bortoleto iz Audija, vozač Ferarija Luis Hamilton, kao i Verstapenov timski kolega Isak Hadžar.

Na prvom slobodnom treningu najbrže vreme postavio je Rasel, drugi je bio Pjastri, a treći Lekler.

Treći slobodni trening na programu je u subotu od 12.30, a kvalifikacije su zakazane za 16.00.

Trka za Veliku nagradu Katalonije u Barseloni vozi se u nedelju od 15.00.

(Beta)