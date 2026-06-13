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Veslački savez Srbije je preneo da će se oni sutra se boriti za medalju.

Posada Srbije osvojila je drugo mesto u drugoj polufinalnoj grupi rezultatom 6:27.61, iza favorizovane posade Italije (6:23.90), dok je treće mesto i poslednju vizu za A finale osvojila Kina (6:32.98).

Beđik i Slavnić su ostvarili treće najbolje vreme među svim učesnicima polufinala. Brži od srpske posade bili su samo favorizovani predstavnici Novog Zelanda i Italije, dok su iza sebe ostavili obe američke posade i sve ostale konkurente koji su izborili plasman u A finale. Uoči odlučujuće trke za medalje, srpski dvojac u finale ulazi sa trećim najbržim vremenom, što predstavlja odličnu polaznu osnovu za borbu za pobedničko postolje.

Sutra će se u A finalu, koje je na programu od 11:17 časova, za medalje boriti posade Srbije, Italije, Novog Zelanda, dve posade Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Srbija će nastupiti u stazi broj 2.

Jovana Arsić je još juče izborila direktan plasman u A finale skifa ;ostvarivši najbolje vreme kvalifikacija među svim takmičarkama.

Arsić će sutra od 13:02 časova veslati za medalju protiv predstavnica Ukrajine, Češke, Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Uzbekistana.

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Andrija Simeunović ;nastaviće takmičenje u ;B finalu ;i boriće se za plasman među najboljim skifistima Svetskog kupa na svom debitantskom nastupu na tom prestižnom međunarodnom takmičenju.

Simeunović je zauzeo šesto mesto u svojoj polufinalnoj grupi rezultatom 7:02.32 i plasirao se u B finale, gde će se boriti za plasman od sedmog do dvanaestog mesta.

U ukupnom poretku polufinalista bio je brži od hrvatskog reprezentativca Davida Saina koji je nastupio u prvoj polufinalnoj grupi.

Za mladog Simeunović ;ovo je debitantski nastup na Svetskom kupu, pa sam plasman među dvanaest najboljih skifista predstavlja značajan međunarodni rezultat i važno iskustvo za nastavak njegove karijere.

Na 2. Svetskom kupu u Plovdivu učestvuje ukupno 297 veslača i veslačica u 129 posada iz 20 država sveta.

Srbiju predstavljaju Jovana Arsić u skifu, Andrija Simeunović u skifu i dvojac Aleksandar Beđik i Dušan Slavnić, pod vođstvom trenera Nebojše Ilića, Petra Ibročića i Miloša Tomića. Posle dva takmičarska dana Srbija ima dve posade među najboljima na ovom Svetskom kupu.

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