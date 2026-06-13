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Sportsku manifestaciju je otvorila pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić.

Ovaj turnir je revijalnog karaktera namenjen mlađim atletičarima koji su se takmičili u disciplinama: skok udalj, skok uvis, trčanje na 50 metara, trke sa preponama, bacanje kugle i slično.

- Održavanje memorijalnog mitinga postaje tradicija u čast naše proslavljene atletičarke. Ove godine je poslednji put da organizujemo za najmlađe atletičare, te ćemo sledeće godine organizovati veliki miting u saradnji sa Ćuprijom. Tako će jedne godine miting biti u Kruševcu, a jedne u Ćupriji, a želja nam je da okupimo značajna imena iz sveta atletike i da ovaj memorijal ostane svima u sećanju, izjavio je Goran Begović, trener AK Kruševac.

Begović je dodao da memorijal ima i humanitarni karakter, s obzirom da se skuplja novac za devojčicu iz Kruševca.

Vera Nikolić, po kojoj ovaj turnir nosi ime, rođena je 1948. godine u Grabovici kod Despotovca, bila je jedna od najvećih atletičarki bivše SFRJ i prva jugoslovenska šampionka Evrope. Sa 18 godina je postala prvakinja Evrope na 800 metara, a godinu dana kasnije i svetska rekorderka u istoj disciplini. Osvojila je još jedno evropsko zlato i bronzu i učestvovala na Olimpijskim igrama. Nakon karijere je postala sportski trener u Kruševcu. Preminula je 2021. godine i sahranjena je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.