Fihse Berlin će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Alborg - Barselona.
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SLAVILI U NEMAČKOM OBRAČUNU: Rukometaši Fihse Berlina u finalu Lige šampiona
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Rukometaši Fihse Berlina plasirali su se u finale fajnal-fora Lige šampiona, pošto su danas u Kelnu pobedili Magdeburg 40:35 (21:18).Fihse Berlin su predvodili Matijas Gidsel sa devet, Tim Frajhefer sa osam i Lase Anderson sa sedam golova.
Kod Magdeburga bolji od ostalih bio je Ingi Omar Magnuson sa devet pogodaka.
Fihse Berlin će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Alborg - Barselona.
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