Slušaj vest

Rukometaši Fihse Berlina plasirali su se u finale fajnal-fora Lige šampiona, pošto su danas u Kelnu pobedili Magdeburg 40:35 (21:18).Fihse Berlin su predvodili Matijas Gidsel sa devet, Tim Frajhefer sa osam i Lase Anderson sa sedam golova.

Kod Magdeburga bolji od ostalih bio je Ingi Omar Magnuson sa devet pogodaka.

Fihse Berlin će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Alborg - Barselona.

Ne propustiteOstali sportoviUSVOJEN PREDLOG: Grad Zrenjanin osniva Sportsko privredno društvo ''Rukometni klub Proleter''
profimedia0014396252.jpg
Ostali sportoviORLOVI SAZNALI RIVALE NA SVETSKOM PRVENSTVU: Rukometaši imali paklen žreb - igramo sa domaćinom!
HUNGARY-SERBIA_14.JPG
Ostali sportoviPARTIZAN ŠAMPION SRBIJE! Finalna serija konačno okončana, crno-beli potvrdili apsolutnu dominaciju!
IMG_3079.jpeg
Ostali sportoviSPORTSKI DIREKTOR RK PARTIZAN IVAN DIMITRIJEVIĆ: Partizan mora da se vrati tamo gde pripada – u vrh evropskog rukometa!
IMG_6829.jpeg

00:40
Rade Bogdanović o promašaju Demirovića Izvor: Radio-televizija Srbije