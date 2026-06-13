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Vozač Mercedesa Džordž Rasel startovaće sa prve pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Barselone, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Vozač Ferarija, sedmostruki svetski šampion, Luis Hamilton zauzeo je drugo mesto sa 0,064 sekundi zaostatka.

Vozač Mercedesa Kimi Antoneli bio je treći sa 0,319 sekundi zaostatka.

Vozač Meklarena i aktuelni svetski šampion Lando Noris zauzeo je četvrto mesto, peti je bio Maks Verstapen iz Red Bula, a sa šestog njegov timski kolega Isak Hadžar.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je sedmi, a Lijam Loson iz Rejsing bulsa osmi.

Vozač Audija Niko Hulkenberg startovaće kao deveti, a sa 10. mesta trku će početi Šarl Lekler iz Ferarija, koji je u trećem delu kvalifikacija izleteo sa staze.

Trka za Veliku nagradu Barselone na programu je u nedelju od 16 časova.

(Beta)