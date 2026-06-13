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Odbojkaši Srbije poraženi su danas u Braziliji od domaćina Brazila 0:3 (22:25, 18:25, 22:25), u trećem meču prve sedmice Lige nacija.

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Kod Srbije bolji od ostalih bio je Nikola Brborić sa 11 poena.

Brazil su predvodili Žadson sa 13 i Darlan i Daglas sa po 10 poena.

Srbija ima dve pobede i jedan poraz, a Brazil tri pobede.

U narednom kolu, Srbija će 14. juna igrati protiv Bugarske.

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