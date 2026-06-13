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Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 28:28.

Barselonu su predvodili Aleiš Gomes sa osam, Luis Frade sa sedam i Timoti Nguesan sa šest golova.

Kod Alborga su se izdvojili Tomas Arnoldsen i Aleksandre Blonz sa po pet pogodaka.

Barselona će u finalu igrati protiv Fihse Berlina, koji je ranije danas pobedio Magdeburg 40:35.

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Udarac Kendrika Nana  Izvor: Arena 2 Premium