Rukometaši Barselone plasirali su se u finale fajnal-fora Lige šampiona, pošto su večeras u polufinalu u Kelnu pobedili posle produžetaka Alborg 37:32 (15:11).
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KATALONCI SRUŠILI DANCE POSLE PRODUŽETKA: Rukometaši Barselone protiv Fihse Berlina u finalu Lige šampiona
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Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 28:28.
Barselonu su predvodili Aleiš Gomes sa osam, Luis Frade sa sedam i Timoti Nguesan sa šest golova.
Kod Alborga su se izdvojili Tomas Arnoldsen i Aleksandre Blonz sa po pet pogodaka.
Barselona će u finalu igrati protiv Fihse Berlina, koji je ranije danas pobedio Magdeburg 40:35.
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