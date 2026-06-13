Iako je imao publiku u Roterdamu na svojoj strani, te bio na korak od istorijskog uspeha za naš borilački sport, Cvjetićanina je nokautirao Mori Kroma , koji je na taj način odbranio šampionski pojas.

- Naravno ljudi, ovo je sport. Nekada pobedite, nekada gubite. Šta god se desi, ne odustajte. Nekada ću možda ponovo pasti, ali ću sigurno da ustanem. Žao mi je za ovu lošu epizodu, ali vratiću se sigurno. Želim da svi verujete u sebe. Samo verujete i bićete nezaustavljivi - poručio je Cvjetićanin i dobio ovacije.