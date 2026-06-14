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Vaterpolisti Barselonete osvojili su večeras Ligu šampiona, pošto su u finalu fajnal-fora na Malti pobedili Pro Reko 17:16 (6:6, 5:6, 3:2, 3:2).Barselonetu su predvodili Zoltan Burian i Unai Lara Biel sa po tri pogotka.

Srbija - Italija, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Kod Pro Reka su se izdvojili Frančesko Kondemi i Mateo Grata Ioča sa po tri gola.

U meču za treće mesto, ranije danas, Ferencvaroš je savladao Olimpijakos 16:13.

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Himna Bože pravde na vaterpolo finalu Izvor: Kurir