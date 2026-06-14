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Prva runda protekla je u opipavanju snaga - Cvjetićanin je bio oprezan sve vreme, dok Kroma nije ostavljao puno prostora.

Druga runda pripala je Kromi - sudije su jednoglasno odlučile. Miloš je zadao nekoliko žestokih udaraca, ali je isto tako nekoliko i primio.

Treća runda donela je pobedika. Kroma je nokautirao Cvjetićanina i tako mu onemogućio da se domogne pojasa.

1/6 Vidi galeriju Miloš Cvjetićanin Foto: Screenshot / Instagram

Nakon meča, srpski borac se putem Instagrama oglasio i poslao emotivnu poruku:

- Ljudi, jos jedna lekcija za mene. Sa jedne strane mogu da kazem da prosto nisam osetio ring i mec, i to se naravno desava u sportu i zivotu. Sa druge strane, Kroma je pokazao zasto je bio i ostao sampion i uspeo da me savlada jer je bio bolji. Ali ljudi, atmosfera, podrska, navijanje su me ostavili u soku. Toliko sam ponosan na vas i toliko sam vam zahvalan, da ne moze da se opise recima. Da tako ustanemo svi zajedno i da uspemo, nekako, da dobijemo podrsku i od ostatka sveta je za mene prevelika stvar. Vau.

Zao mi je sto je proslo ovako, ali mi je u neku ruku i jako drago. Sve se desava sa razlogom. Nista, na meni je sada da zalecim malo telo jer je bio bas trnovit put u poslednje dve godine i naravno, vracamo se na stazu sa istim ciljem. Hvala vam do neba. Srbijaaa - napisao je Miloš na Instagramu.