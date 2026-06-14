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Tomislav Vukomanović je prošao glavni deo kampa u Bokserskom centru u Loznici na Lagatoru i sada su on i njegov trener, čovek kojeg zove ocem, Duško Zorić, ušli u završnu fazu priprema, gde je fokus na oštrini i mentalnoj snazi.

Iza Tomislava Vukomanovića je neverovatna priča za film i njegov uspeh je inspiracija mnogima. Rođen je u Prijedoru, a živi u Banja Luci od kada je imao dva meseca, kada su ga roditelji ostavili u Dom za decu bez roditelja Rada Vranješević.

Zaljubio se u boks sa 11 godina, kada je i upoznao Duška Zorića, trenera u Kik-boks klubu Sveti Georgije u Banja Luci, koji ga je prihvatio kao rođeno dete, a danas su zajedno došli do prestižnog WBC pojasa, koji će Tomislav braniti u Beogradu po drugi put u karijeri u Ložionici 19. juna.

Vukomanović je do sada imao 13 profi borbi i u svih 13 je pobedio, od čega šest puta nokautom. On i njegov trener su nakon poslednje odbrane imali određenih organizacionih i tehničkih problema, a onda se javio Nenad Borovčanin i otvorio Vukomanoviću vrata "Balkan boxing-a" i srpskog boksa za sve što mu je bilo potrebno bez ikakve naknade.

1/6 Vidi galeriju Nenad Borovčanin Foto: BSS ( Dušan Milenković), www.sd-crvenazvezda.net

Sam Nenad Borovčanin je otkrio tokom razgovora za Bokscast da je upravo Duško Zorić svojevremeno njemu pomogao kada je pre 20 godina živeo i boksovao u Banja Luci, a kada je jedva "sastavljao kraj sa krajem" i skupljao siću da kupi hranu.

- Duško i ja se znamo više od 20 godina. Kada sam ja došao da boksujem u Banja Luku 2004. godine, ja sam se družio s njim i njegovim kumovima, i to je bio jako težak period u mojoj karijeri. Prešao sam u Slaviju iz Banja Luke, pa je tamo bila smena uprave i nije bilo para. Ja sam tada, sećam se, spavao u samačkom hotelu, krevet je bio kratak, pa sam morao dijagonalno da ležim. Ostajao sam bez para, znao sam da ujutru nekad prebrojim siću da imam manje od marku, da kupim nešto u pekari, pa ću se tokom dana videti s nekim da ručam.

- Tada su mi mnogo pomogli i ja sam ih sam zvao i Tomu i Duška, jer sam video u Tomi kvalitet jednog Spartanca. Njegova životna priča i taj podvig, da iz takve situacije, bez roditelja, dođe u porodicu kod Duška, da ga on uzme kao svog sina i da zajedno grade taj uspeh i da dođu do jednog nivoa. Video sam da im sada treba pomoć i podrška. Toma je bio omladinski prvak sveta, sada ima internacionalni pojas i ako ga odbrani, može da bude izazivač šampiona sveta. Jedan sportista, ratnik u ringu, boksovaće protiv šampiona Afrike i biće to jako težak meč, gde će publika biti u velikoj neizvesnosti od prvog do poslednjeg gonga, ako ne bude nokauta i prekida, što je vrlo moguće, jer su obojica udarači - istakao je Nenad Borovčanin u Bokscast-u.

Karte za Balkan Boxing 8, gde Tomislav Vukomanović brani pojas u Ložionici 19. juna, mogu se nabaviti na Tickets.rs platformi po ceni od 4.000 dinara, a sve ih je manje, jer je broj mesta u Ložionici ograničen na 400.