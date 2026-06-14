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Arsić je tako ostvarila jedan od najvećih uspeha srpskog veslanja poslednjih godina, a u finalu je distancu od 2.000 metara prešla za sedam minuta i 20,69 sekundi, preneo je Veslački savez Srbije (VSS).

Drugo mesto zauzela je američka predstavnica Grejs Džons u vremenu od 7:22,21 minut, dok je treća kroz cilj prošla takmičarka iz Uzbekistana Ana Prakaten (7:23,46).

1/6 Vidi galeriju Martin Mačković, Nikolaj Pimenov, Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja Foto: Privatna arhiva, Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

U disciplini dvojac srpski veslači Aleksandar Beđik i Dušan Slavnić zauzeli su četvrto mesto u A finalu.

Oni su trku na 2.000 metara završili za šest minuta i 20,53 sekunde, dok je pobedu odnela posada Novog Zelanda (6:09,04).

U disciplini skif, u muškoj konkurenciji, 12. mesto je zauzeo debitant Andrija Simeunović u vremenu od 7:04,88 minuta.