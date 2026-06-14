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Hamilton je tako zabeležio prvu pobedu otkako je prošle godine prešao u Ferari, a upisao je rekordni sedmi trijumf u Barseloni, kao i ukupno 106. u karijeri.

1/4 Vidi galeriju Luis Hamilton Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, SportPix / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Četiri kruga pre kraja zbog tehničkih problema bolid je van staze parkirao vodeći u generalnom plasmanu vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, koji je u tom trenutku bio na drugom mestu.

Na kraju je drugo mesto zauzeo Antonelijev timski kolega Džordž Rasel, dok je treći kroz cilj prošao aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena.

Četvrto mesto pripalo je vozaču Red Bula Maksu Verstapenu, peti je završio Oskar Pjastri iz Meklarena, šesto mesto je zauzeo Verstapenov timski kolega Isak Hadžar, dok su bodove osvojili i vozači Alpina Pjer Gasli i Franko Kolapinto, kao i vozači Rejsing bulsa Arvid Lindblad i Lijam Loson.

Kraj trke je mahanjem kariranom zastavom proglasio proslavljeni srpski teniser Novak Đoković, osvajač 24 grend slem turnira.

U generalnom plasmanu Antoneli i dalje vodi sa 156 bodova, drugi je Hamilton sa 115 bodova, a treći Rasel ima 106 bodova.

Naredna trka vozi se 28. juna za Veliku nagradu Austrije na stazi Špilberg.