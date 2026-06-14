Slušaj vest

"Svaka pobeda je posebna na svoj način, ali ova je nešto drugo. Dok sam bio mlađi, gledao sam Ferari kako niže uspehe na televiziji. Otkako se takmičim u Formuli 1, uvek sam gledao i pitao se kako bi bilo pobediti u tom bolidu, i sada se to konačno dogodilo", rekao je Hamilton, kojem je ovo 106. trijumf u karijeri, preneo je Skaj.

1/6 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Hamilton je dodao da nikada nije želeo da odustane, iako je prošle godine pobeda u glavnoj trci delovala gotovo nemoguće.

"Napravili smo mnogo promena i ostvarili veliki napredak. Takođe, imam najbolju navijačku podršku koju jedan sportista može da poželi, tako da hvala svima", rekao je sedmostruki svetski prvak, koji je prošle sezone zabeležio trijumf u sprint trci u Kini.

Ovom pobedom Hamilton je prekinuo niz bez trijumfa, koji je trajao od 28. jula 2024. godine i trke za Veliku nagradu Belgije, kada je slavio posle diskvalifikacije Džordža Rasela.

Upravo je Rasel, vozač Mercedesa, i Hamiltonov bivši timski kolega, završio na drugom mestu u trci u Barseloni, dok je treći kroz cilj prošao aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena.

Ovo je ujedno prvi svebritanski podijum, nakon 1968. godine, a poslednji put jedna država je imala svu trojicu vozača na podijumu 1983. godine, kada su u San Marinu najbrži bili francuski vozači.

Trku u Barseloni obeležilo je odustajanje vozača Mercedesa Andree Kimija Antonelija četiri kruga pre kraja.

Antoneli i dalje vodi u generalnom plasmanu sa 156 bodova, drugi je Hamilton sa 115 bodova, a treći Rasel ima 106 bodova.

Naredna trka vozi se 28. juna za Veliku nagradu Austrije na stazi Špilberg.