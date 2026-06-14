HAMILTON PRESREĆAN NAKON ISTORIJSKOG TRIJUMFA: Pobeda u Ferariju je za mene posebna
"Svaka pobeda je posebna na svoj način, ali ova je nešto drugo. Dok sam bio mlađi, gledao sam Ferari kako niže uspehe na televiziji. Otkako se takmičim u Formuli 1, uvek sam gledao i pitao se kako bi bilo pobediti u tom bolidu, i sada se to konačno dogodilo", rekao je Hamilton, kojem je ovo 106. trijumf u karijeri, preneo je Skaj.
Hamilton je dodao da nikada nije želeo da odustane, iako je prošle godine pobeda u glavnoj trci delovala gotovo nemoguće.
"Napravili smo mnogo promena i ostvarili veliki napredak. Takođe, imam najbolju navijačku podršku koju jedan sportista može da poželi, tako da hvala svima", rekao je sedmostruki svetski prvak, koji je prošle sezone zabeležio trijumf u sprint trci u Kini.
Ovom pobedom Hamilton je prekinuo niz bez trijumfa, koji je trajao od 28. jula 2024. godine i trke za Veliku nagradu Belgije, kada je slavio posle diskvalifikacije Džordža Rasela.
Upravo je Rasel, vozač Mercedesa, i Hamiltonov bivši timski kolega, završio na drugom mestu u trci u Barseloni, dok je treći kroz cilj prošao aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena.
Ovo je ujedno prvi svebritanski podijum, nakon 1968. godine, a poslednji put jedna država je imala svu trojicu vozača na podijumu 1983. godine, kada su u San Marinu najbrži bili francuski vozači.
Trku u Barseloni obeležilo je odustajanje vozača Mercedesa Andree Kimija Antonelija četiri kruga pre kraja.
Antoneli i dalje vodi u generalnom plasmanu sa 156 bodova, drugi je Hamilton sa 115 bodova, a treći Rasel ima 106 bodova.
Naredna trka vozi se 28. juna za Veliku nagradu Austrije na stazi Špilberg.