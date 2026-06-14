KATALONCI NA KROVU EVROPE: Rukometaši Barselone osvojili Ligu šampiona!
Rukometaši Barselone osvojili su titulu klupskog prvaka Evrope, pošto su u finalu Fajnal-fora Lige šampiona, u Kelnu pobedili ekipu Fihse Berlina 37:34 (20:16).
Barselona je večerašnjim trijumfom osvojila svoju ukupno 13. titulu klupskog prvaka Evrope, kao i četvrtu od 2021. godine.
Za najkorisnijeg igrača (MVP) Fajnal-fora proglašen je srednji bek Barselone Domen Makuc.
Najefikasniji u ekipi Barselone u večerašnjoj utakmici bio je Luiš Frade sa sedam golova, dok su Blaž Janc i Aleš Gomes dodali po šest pogodaka.
U ekipi Fihsea najefikasniji je bio Matijas Gidsel sa osam golova, dok su Lase Anderson i Tim Frejhofer dodali po sedam pogodaka.
Za tim iz Berlina igrala su i dva srpska reprezentativca - golman Dejan Milosavljev i pivotmen Mijajlo Marsenić.
U meču za treće mesto ekipa Magdeburga je pobedila danski Olborg 32:26 (17:11).