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Odbojkaši su savladali svetskog vicešampiona Bugarsku sa 3:0 (30:28, 25:22, 25:23) u poslednjem kolu turnira Lige nacija u Brazilu.

1/5 Vidi galeriju ORLOVI NE STAJU: Odbojkaši Srbije savladali Španiju i obezbedili plasman u narednu rundu EP! Foto: OSS

Srbija je zabeležila i treću pobedu u prvoj nedelji Lige nacija.

Nakon pobeda protiv Argentine i Belgije sa 3:1 u setovima, pala je i Bugarska, aktuelni vicešampion sveta i to maksimalnim rezultatom.

Jedini poraz odbojkaši su doživeli od domaćina Brazila sa 3:0.

Srbija je tako sa sjajnim učinkom od tri pobede i jednog poraza završila prvu nedelju Lige nacija.

Posle duela sa Bugarskom, odbojkaše Srbije očekuje deset dana bez takmičarskih obaveza.

Po završetku pauze, ekipa pod vođstvom Georgea Krecua preseliće se u Francusku, gde ih u Orleanu očekuje zgusnut raspored i još četiri utakmice u okviru istog takmičenja do kraja juna. Njihovi naredni rivali biće Japan, Kuba, Francuska i Sjedinjene Američke Države.