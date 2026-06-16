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Tog 15. juna 2003. godine, u finalu Evropskog prvenstva, vaterpolisti Srbije i Crne Gore savladali su Hrvatsku posle velike drame i produžetaka rezultatom 9:8 (2:3, 1:0, 3:4, 2:1, 1:0, 0:0).

Ipak, taj meč nije ostao upamćen samo po spektakularnoj borbi u bazenu i zlatu naši Delfina, već i po teškim incidentima koji su usledili na tribinama.

1/6 Vidi galeriju Finale Evropskog prvenstva u Kranju 2003. godine, Srbija - Hrvatska Foto: Printsrkin

U Kranj je tog dana stiglo više od 5.000 hrvatskih navijača iz Zagreba, Splita i Rijeke – pripadnika Bed Blu Bojsa, Torcide i Armade. Zbog ograničenog kapaciteta bazena, unutra je uspelo da uđe oko 2.000 njih.

Dok je u bazenu vođena sportska borba za evropsko zlato, na tribinama je vladala potpuno drugačija atmosfera. Pripadnici navijačkih grupa od samog početka podizali su tenziju, a tokom utakmice gađali su srpske vaterpoliste raznim predmetima. Na udaru se našao i slovački sudija Kratohvil, koji je takođe pogođen.

Po završetku finala situacija je dodatno eskalirala. Ka bazenu su poletele stolice, kamenice i drugi predmeti, a na meti su se našli igrači Srbije i Crne Gore.

Bez uspeha su ostali pokušaji ambasadora Hrvatske u Sloveniji, članova stručnog štaba i samih hrvatskih reprezentativaca da smire navijače i spreče dalje incidente.

Neredima je doprinela i loša bezbednosna procena organizatora. Iako je utakmica važila za događaj visokog rizika, na bazenu se nalazio relativno mali broj pripadnika slovenačke policije.

Tokom haosa ugrožena je bila i bezbednost vaterpolista Srbije i Crne Gore. U pojedinim trenucima uz njih su ostali i hrvatski igrači, nastojeći da spreče ozbiljnije posledice. Jedini povređeni među akterima u bazenu bio je golman Nikola Kuljača, koji je pogođen tvrdim predmetom u glavu.

Hrvatski navijači pokušali su da se probiju i do lože u kojoj su bili smešteni malobrojni navijači Srbije i Crne Gore, ali su oni uspeli da odbiju napad.

Zbog ozbiljnih incidenata ceremonija dodele medalja nije održana na bazenu. Evropsko zlato vaterpolistima Srbije i Crne Gore uručeno je naknadno, u hotelu.

Iako su scene iz Kranja obišle region i delovale veoma dramatično, srećom nije bilo teže povređenih. Hrvatski vaterpolo savez kažnjen je sa 100.000 evra zbog ponašanja svojih navijača, iako je Svetska plivačka federacija (FINA) razmatrala i mogućnost mnogo strožih sankcija, uključujući zabranu nastupa hrvatskim klubovima i reprezentaciji u međunarodnim takmičenjima.

Blagoj kazni doprineli su i čelnici Vaterpolo saveza Srbije i Crne Gore, koji su smatrali da bi najteže posledice snosili sportisti, a ne oni koji su izazvali nerede.

Kao reakcija na događaje u Kranju, u Beogradu je grupa navijača upala u zgradu Ambasade Hrvatske, sa koje su skinuti zastava i grb. Prisutni policajci nisu intervenisali, pa se ubrzo na zgradi ambasade zavijorila srpska zastava.