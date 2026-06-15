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Srpski vaterpolo okreće novi list. Sa svežim rukovodstvom Saveza i novim selektorom Vladimirom Vujasinovićem na klupi, državni tim započinje rekonstrukciju u potpuno izmenjenom sastavu.

Dobro je poznato da je nakon burnih izjava Slobodana Sora - koje su prethodno dovele i do neopozive ostavke Uroša Stevanovića - čak 11 standardnih reprezentativaca odlučilo da skine kapicu sa državnim grbom. Dolazak Vujasinovića na kormilo reprezentacije, bar za sada, nije promenio odluku vaterpolista.

Novi selektor je objavio svoj debitantski spisak na kojem očekivano nema pomenutih 11 igrača. Vujasinović se u ovoj situaciji okrenuo domaćim snagama, te oslonac reprezentacije sada čine uglavnom prvotimci Novog Beograda i Crvene zvezde.

1/5 Vidi galeriju Vladimir Vujasinović Foto: Starsport©, VK Novi Beograd

Ko je sve na Vujasinovićevom spisku?

Podmlađeni sastav Srbije okupiću se u sredu na bazenu Sportskog centra "11. april" na Novom Beogradu, gde zvanično počinje prva faza priprema za Mediteranske igre u italijanskom Tarantu (od 21. avgusta do 3. septembra).

Pozvani su sledeći vaterpolisti:

Golmani i bekovi: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis), Petar Pajović (Novi Beograd).

Internacionalci i igrači iz domaćih klubova: Goran Vučinić (Steaua), Zoran Bojović (Partizan), Bogdan Gavrilović (Šabac), Strahinja Krstić (USC), Vuk Čonkić (Partizan), Andrija Jauković (Steaua), Nikola Kojić (Špandau).

Novi Beograd i ostali: Dušan Trtović, Luka Pjevačić (Novi Beograd), Nikola Lukić (Radnički Kr), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Radoje Gajić (Crvena zvezda), Petar Stanić (Valis), Nemanja Stanojević (Šabac), Vuk Milojević, Viktor Urošević, Marko Dimitrijević (Novi Beograd), Relja Danković (Crvena zvezda), Luka Gladović (Novi Beograd).

Foto: VSS

Ko su 11 "otpisanih"?

Podsetimo, grupa igrača koja je istupila iz nacionalnog tima predvođena je kapitenom Nikolom Jakšićem. Među onima koji trenutno ne žele da nastupaju za Srbiju nalazi se čak šestorica vaterpolista kragujevačkog Radničkog, zvanično najbolji igrač sveta Dušan Mandić, kao i iskusni Nikola Dedović.

Evo i svih igrača:

Nikola Jakšić (Radnički Kragujevac)

Radoslav Filipović (Radnički Kragujevac)

Dušan Mandić (Ferencvaroš)

Strahinja Rašović (Radnički Kragujevac)

Sava Ranđelović (Radnički Kragujevac)

Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi)

Radomir Drašović (Marselj)

Nemanja Vico (Primorac Kotor)

Nikola Dedović (Radnički Kragujevac)

Petar Jakšić (Radnički Kragujevac)

Viktor Rašović (Radnički Kragujevac)

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