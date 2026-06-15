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Srbija će u evropskim klupskim odbojkaškim takmičenjima 2027. godine imati sedam predstavnika, četiri u konkurenciji odbojkašica i tri u konkurenciji odbojkaša, preneo je danas Odbojkaški savez Srbije.

U konkurenciji odbojkašica, Srbiju će u grupnoj fazi Lige šampiona predstavljati osvajač titule prvaka države, ekipa TENT iz Obrenovaca. U Kupu CEV nastupiće Ub, osvajač Kupa Srbije, dok će u Kupu izazivača igrati Železničar iz Lajkovaca i Crvena zvezda.

Pravo nastupa u Kupu CEV imalo je i Jedinstvo Stara Pazova, ali se klub nije prijavio za evropsko takmičenje.

Kod odbojkaša, Srbiju će u Kupu CEV predstavljati Crvena zvezda, dok će u Kupu izazivača nastupati Karađorđe Topola i Takovo Gornji Milanovac.

Niko neće u bitku za LŠ

Zanimljivo je da se za nastup u evropskim takmičenjima nisu prijavili ni šampion Srbije Radnički Kragujevac, koji je osvojio titulu u Superligi, kao ni osvajač Kupa Srbije Spartak Subotica.

Srbija će imati predstavnike i u BVA kupu 2026. U ženskoj konkurenciji nastupiće Radnički Beograd, dok će u muškoj konkurenciji igrati Vojvodina Novi Sad.

Pobednici BVA kupa izboriće plasman u Kup izazivača za sezonu 2027.