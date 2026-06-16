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Na Kraljevom trgu okupili su se mladi sportisti sa više kontinenata, a svečanost je protekla u duhu prijateljstva, fer-pleja i međunarodnog razumevanja. Bilo je sjajno videti mlade sportiste kako se druže i uživaju, a spektakl se odigrao i na samoj vodi jezera.

Projekcija preko jezera srpske zastave i logoa Svetske federacije izazvala je oduševljenje 900 sportista i preko 1.000 gledalaca.

Foto: ISF

Predsednik Svetske školske sportske federacije (ISF) Željko Tanasković pozdravio je učesnike i goste, poželevši im dobrodošlicu u Srbiju i uspešne sportske dane na Zlatiboru.

"Ovo je deseta godina za redom kako u Srbiji organizujemo školska takmičenja u različitim sportovima. Sada smo na Zlatiboru, ambijent je predivan. Čak 28 država učestvuje sa svojim najboljim školskim ekipama. Želim svim učesnicima da ponesu najlepše uspomene iz Srbije, da steknu nova prijateljstva i da kroz sport pokažu najbolje vrednosti mladih generacija. Mi šaljemo jaku poruku iz Srbije, da mi volimo sport i da se trudimo da svakom detetu damo šansu i priliku da se ostvari u ovoj oblasti društvenog života. Ovakve manifestacije su više od takmičenja. Mi uz utakmice imamo i veče nacija, Kulturan dan i Akademiju za učesnike, gde deca prezentuju svoju državu svoje običaje i svoju kulturu. I ono što je mnogo bitno, da mladi upoznaju nove prijatelje. Sama činjenica da vidimo osmehe na licu dece, govori da se ona osećaju srećno i zadovoljno. Moram i da istaknem veliku zahvalnost Vladi Srbije i Ministarstvu sporta i predsedniku opštine Čajetina, na velikoj podršci i pomoći. Bez ovakvih institucija ne bi mogli da organizujemo ovako velike događaje", poručio je Tanasković.

Foto: ISF

U ime Ministarstva sporta prisutnima se obratio Ratko Nikolić, državni sekretar.

"Oduševljen sam. Ovo je fantastično. U Srbiji i na Zlatiboru okupite ovoliko mladih ljudi koji se bave košarkom, je fantastično. Ovakva takmičenja znače punoi na promociju sporta u Srbiji a naravno i za promociju turizma. Mi smo pri kraju završetka Strategije 2026. - 2035. i akcenat je itekako staljen na školski sport", poručio je Ratko Nikolić.

Dobrodošlicu učesnicima poželeo je i Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetine, koji je na Svečano otvaranje stigao u pratnji najbližih saradnika Arsena Đurića, Nikole Novakovića i Vladimira Živanovića. Gosti su bili i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, kao i lokalnih samouprava, ostalih gradova gde se takođe igraju utakmice (Arilje, Užice i Nova Varoš).

Foto: ISF

Na šampionatu, koji će trajati do 22. juna, učestvuje čak 29 nacionalnih timova iz celog sveta: Srbija, Alžir, Belgija, Bugarska, Bangladeš, Brazil, Čile, Kina, Hrvatska, Kipar, Češka, Francuska, Gruzija, Nemačka, Grčka, Mađarska, Indija, Izrael, Luksemburg, Makao, Crna Gora, Nepal, Rumunija, Saudijska Arabija, Slovačka, Slovenija, Kineski Tajpej, Turska i Sjedinjene Američke Države.