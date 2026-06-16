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Za titulu ekipnog šampiona Srbije takmičiće se Crvena zvezda, Novi Pazar, Vitez iz Niša, beogradski Kalist, Patriote iz Novog Sada i kruševački KŠ 037.

Pravo učešća u plej-ofu izborile su po dve najbolje plasirane ekipe iz regionalnih liga Srbije, ali su od nastupa odustali Konstantin iz Loznice i niški Naissus.

Crvena zvezda i KŠ 037 su obezbedili direktan plasman u polufinale, u kom će se boriti jedno protiv drugog.

1/10 Vidi galeriju Poseta trening kampu u Loznici Foto: BSS

U drugom delu kostura žreba, u četvrtfinalu su na programu dueli Kalist - Vitez i Patriote - Novi Pazar.

Ekipe će se takmičiti u sedam težinskih kategoriji: do 60 kilograma, do 65 kilograma, do 70 kilograma, do 75 kilograma, do 80 kilograma, do 85 kilograma, i do 90 kilograma.

Pravo učešća će imati samo bokseri u uzrastu seniora (U40) i mladih (U19).

Takođe, ekipe će imati pravo da se takmiče isključivo sa svojim bokserima, koji su ponikli u njihovoj sredini, ili su najmanje šest meseci proveli u klubu.