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Vilagoš je svoj prošlogodišnji trijumf na mitingu u Ostravi, koji pripada zlatnoj kategoriji Svetske atletike, odbranila ostvarivši hitac od 62,92 metra.

Srpska atletičarka je do pobede stigla serijom hitaca od 57,06 metara, 58,41 metar, 59,73 metra, 62,92 metra, 59,41 metar i 59,30 metara.

Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lični, i ujedno državni, rekord Vilagoš iznosi 67,22 metra, dok je njen najbolji rezultat ove sezone i dalje 63,64 metra.

Drugo mesto na mitingu u Ostravi osvojila je Sara Kolak iz Hrvatske sa hicem od 62,61 metar, dok je treća bila Australijanka Lina Dejvis sa hicem od 60,29 metara.

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Adriana Vilagoš hitac za finale Svetskog prvenstva Izvor: RTS 2