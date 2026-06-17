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Turnir u boćanju za osobe sa invaliditetom pod nazivom „Igram za EXPO 2027“ održava se danas u Leskovcu, u okviru programa Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije „Mobilnost, sport i jednake mogućnosti – put ka većoj samostalnosti“.

Program se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je za njegovu realizaciju izdvojilo 12.523.989 dinara. Nosilac aktivnosti je Udruženje paraplegičara Leskovca, a za organizaciju turnira opredeljeno je 236.500 dinara.

Turnir se organizuje povodom obeležavanja Evropskog dana samostalnog života, čime se simbolično povezuju vrednosti samostalnosti, sporta i solidarnosti. Organizatori podsećaju da je prošlogodišnje takmičenje okupilo više od 90 učesnika, među kojima su bili osobe sa invaliditetom, personalni asistenti i članovi lokalne zajednice, te da je cilj ovogodišnjeg događaja unapređenje i proširenje te uspešne prakse.

Na turniru je oko 100 učesnika, uključujući takmičare, personalne asistente i volontere. Pored ekipa iz lokalnih udruženja članica Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije iz Čačka, Kragujevca (UPIK „Kraguj“ i UPIK „Šumadija“), Kraljeva, Niša, Novog Pazara, Paraćina, Smedereva i Šapca, učešće će uzeti i predstavnici leskovačkih udruženja osoba sa invaliditetom, kao i lokalna udruženja Centra za samostalni život iz Trstenika, Niša, Bora i Čačka.

1/4 Vidi galeriju Turnir u boćanju za osobe sa invaliditetom "Igram za EXPO 2027" u Leskovcu Foto: Privatna arhiva

Tu su i predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad u Leskovcu, kao i volonteri među kojima su i učenici i sportski radnici. Na svečanom otvaranju očekuju se predstavnici resornog ministarstva, zamenica gradonačelnika Leskovca dr Lidija Zdravković, dok se očekuje i dolazak gradonačelnika dr Gorana Cvetanovića, čije prisustvo još nije zvanično potvrđeno.

U ime Centra za socijalni rad prisustvovuju direktor Predrag Momčilović i zamenik direktora Boban Ilić, koji je i osoba sa povredom kičmene moždine i član Udruženja paraplegičara Leskovca.

Za organizaciju takmičenja i suđenje biće zadužen Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, sa kojim Udruženje paraplegičara Leskovca već godinama uspešno sarađuje.

Boćanje za osobe sa invaliditetom predstavlja inkluzivni sport posebno prilagođen osobama sa težim oblicima fizičke pokretljivosti. Ova disciplina deo je programa Paraolimpijskih igara i prepoznata je po brojnim fizičkim, psihološkim i socijalnim benefitima koje pruža učesnicima.

Cilj turnira je promocija sporta i aktivnog učešća osoba sa invaliditetom, kao i podizanje svesti o značaju pristupačnosti, jednakih mogućnosti i ravnopravnosti kroz sportske aktivnosti. Organizatori ističu da ovakvi događaji doprinose unapređenju fizičkog i mentalnog zdravlja osoba sa invaliditetom, jačanju njihove samostalnosti i mobilnosti, razvoju inkluzivnih sportskih programa i aktivnijem uključivanju lokalnih udruženja u realizaciju društveno korisnih aktivnosti.

Sport se, kako navode organizatori, koristi kao snažan alat za osnaživanje pojedinaca, socijalnu integraciju i izgradnju otpornosti, u skladu sa vrednostima koje promoviše EXPO 2027.

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