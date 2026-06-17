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Nije Brazilac jedini koji je kažnjen, ali je najstroža kazna pripala njemu.

Ze Roberto, dugogodišnji selektor ženske odbojkaške reprezentacije Brazila suspendovan je na jednu utakmicu zbog gesta koji je napravio na utakmici Lige nacija protiv Bugarske i to znači da neće voditi ekipu na utakmici protiv Francuske.

Navodno, taj gest je bio upućen kolegi sa klupe Bugarske.

Pogledajte šta je uradio Ze Roberto:

Pored selektora Brazila kažnjen je Đovani Gvideti, selektor Kanade sa 1.500 švajcarskih franaka zbog reakcije na sudijsku odluku donetu tokom utakmice protiv Japana.

Takođe, Vital Hejnen, selektor muške reprezetnacije Kine, prekršio je član 8.3 Disciplinskog pravilnika korišćenjem uvredljivog jezika tokom intervjua nakon utakmice sa Slovenijom, 10. juna. Hejnenu je upućena zvanična opomena.

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Srbija Bugarska odbojka Izvor: TV Arena sport