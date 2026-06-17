Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tu informaciju je saopštila njegova ekipa.

Belgijski biciklista i dalje oseća posledice povrede lakta i nije se oporavio na vreme da počne trku na potrebnom nivou, navela je Visma.

Van Art je pao sa bicikla tokom treninga uoči Trke Overnje-Rona-Alpi. Pojavila se infekcija na rani na laktu zbog koje je ove sedmice proveo noć u bolnici na ispitivanju.

"Odlučeno je da je prioritet njegov pun oporavak, zdravlje Van Arta je na prvom mestu. Zbog toga, neće biti u ekipi za Tur d'Frans", piše u saopštenju.

Van Art je tokom sezone pobedio velikog rivala Tadeja Pogačara u sprintu u trci Pariz-Rube.

"Ovo je naravno veliko razočaranje. Tur d'Frans je svake godine jedan od glavnih ciljeva. Fokus je sada na oporavku, kako bih se vratio na svoj najbolji nivo u drugom delu sezone", rekao je Van Art.

Van Art je trebalo da bude ključni timski kolega dvostrukog šampiona Tur d'Fransa Jonasa Vinegora u čuvenoj trci koja počinje 4. jula.

Bonus video: