Slušaj vest

Tu informaciju je saopštila njegova ekipa.

Belgijski biciklista i dalje oseća posledice povrede lakta i nije se oporavio na vreme da počne trku na potrebnom nivou, navela je Visma.

Van Art je pao sa bicikla tokom treninga uoči Trke Overnje-Rona-Alpi. Pojavila se infekcija na rani na laktu zbog koje je ove sedmice proveo noć u bolnici na ispitivanju.

"Odlučeno je da je prioritet njegov pun oporavak, zdravlje Van Arta je na prvom mestu. Zbog toga, neće biti u ekipi za Tur d'Frans", piše u saopštenju.

Van Art je tokom sezone pobedio velikog rivala Tadeja Pogačara u sprintu u trci Pariz-Rube.

"Ovo je naravno veliko razočaranje. Tur d'Frans je svake godine jedan od glavnih ciljeva. Fokus je sada na oporavku, kako bih se vratio na svoj najbolji nivo u drugom delu sezone", rekao je Van Art.

Van Art je trebalo da bude ključni timski kolega dvostrukog šampiona Tur d'Fransa Jonasa Vinegora u čuvenoj trci koja počinje 4. jula.

Ne propustiteOstali sportoviDUŠAN DŽAKIĆ PROMENIO SPORT! Pred debi je surovo iskren: Ne zaluđujem se da MMA borac može...
Dušan Džakić
Ostali sportoviSUSPENDOVAN SELEKTOR BRAZILA! Legendarni trener sramnim gestom izazvao žestoku reakciju! Pogledajte zbog čeka je kažnjen
Ze Roberto
Ostali sportoviLEP DOGAĐAJ NA JUGU SRBIJE: Turnir u boćanju za osobe sa invaliditetom "Igram za EXPO 2027" održava se u Leskovcu
Boćanje.jpg
Ostali sportoviKRV, KAMENICE I EVROPSKO ZLATO SRBIJE! Najveći sukob u istoriji sportskih duela sa Hrvatskom - huligani Dinama i Hajduka udarili na naše šampione!
pjimage-30.jpg

Bonus video:

01:02
Biciklizam, Tri strane Kopaonika Izvor: Kurir