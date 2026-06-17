"Od izazova nikad nismo bežali. Sa izazovom se lepše živi, tako da sam prihvatio istog trenutka, nisam razmišljao ni sekund. Zato što, kroz odrastanje, naviknuti smo da se ti pozivi ne odbijaju. Da li je to kao igrač, da li je to posle kao pomoćni trener, trener juniora ili sada selektor, svejedno. Tako da je bila vrlo laka odluka. Pred nama su dve godine, imamo dve godine do Olimpijskih igara u Los Anđelesu. Ovog leta smo skupili momke koji su jedan mlađi deo reprezentacije. Svi su ti momci bili na spiskovima mojih prethodnika, Savića i Stevanovića. Ovo je bio pravi trenutak da se oni bace u vatru, da se vidi ko će kako da reaguje, koliko mogu i da napreduju ovog leta. Posle imamo dva meseca priprema, završićemo sa Mediteranskim igrama u Tarantu. Posle toga polako ćemo da se pripremamo za Svetski kup, koji je sledeće godine", naglasio je selektor Srbije.