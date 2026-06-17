"POZIV SRBIJE SAM PRIHVATIO ISTOG TRENUTKA!" Novi selektor vaterpolista otkrio glavni cilj: Od izazova nikad nismo bežali, imamo dve godine do...
Novi selektor Vladimir Vujasinović je na treningu okupio kandidate za Mediteranske igre, kao i kandidate za U20 reprezentaciju koji će pod vođstvom Miloša Korolije učestvovati na Prvenstvu Evrope (Varna, Bugarska, 10. – 16.08.2026.)
Vujasinović je u izjavi za medije istakao da je odmah prihvatio poziv da vodi srpsku reprezentaciju, jer je to velika čast koja se ne odbija.
"Od izazova nikad nismo bežali. Sa izazovom se lepše živi, tako da sam prihvatio istog trenutka, nisam razmišljao ni sekund. Zato što, kroz odrastanje, naviknuti smo da se ti pozivi ne odbijaju. Da li je to kao igrač, da li je to posle kao pomoćni trener, trener juniora ili sada selektor, svejedno. Tako da je bila vrlo laka odluka. Pred nama su dve godine, imamo dve godine do Olimpijskih igara u Los Anđelesu. Ovog leta smo skupili momke koji su jedan mlađi deo reprezentacije. Svi su ti momci bili na spiskovima mojih prethodnika, Savića i Stevanovića. Ovo je bio pravi trenutak da se oni bace u vatru, da se vidi ko će kako da reaguje, koliko mogu i da napreduju ovog leta. Posle imamo dva meseca priprema, završićemo sa Mediteranskim igrama u Tarantu. Posle toga polako ćemo da se pripremamo za Svetski kup, koji je sledeće godine", naglasio je selektor Srbije.
Vujasinović je dodao da je medalja na Olimpijskim igrama neupitan cilj i da su Mediteranske igre, što se Srbije tiče, uvek služile kao priprema za velika takmičenja.
"Kada su se održavale pred neko veliko takmičenje, išlo se u punom sastavu. Kada su, kao što je slučaj ovog leta, išlo se u nekom kombinovanom sastavu. Ambicije postoje i mislim da treba da odemo tamo i da ovi momci pokažu šta znaju. Da odigramo najbolji mogući vaterpolo u ovom trenutku i radićemo celo leto da se predstavimo u najboljem svetlu", kazao je selektor Vujasinović.
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