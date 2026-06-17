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Japan je do pobede stigao u pet setova rezultatom 3:2 (20:25, 26:24, 18:25, 32:30, 15:7).

Izabranice Zorana Terzića su na ovoj utakmici, tačnije u četvrtom setu, imale pet meč lopti, ali nijednu nisu uspele da iskoriste.

Japanke su uspele se izvuku i da taj period igre nekako reše u svoju korist, a onda da u odlučujućem setu budu bolje od Srpkinja.

Srbija sada ima učinak od jedne pobede i četiri poraza, dok je Japan na deobi prvog mesta sa Brazilom i učinkom od pet pobeda bez poraza.

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Srbija Bugarska odbojka Izvor: TV Arena sport