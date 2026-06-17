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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je danas u Pasig sitiju na Filipinima od Japana 2:3 (25:20, 24:26, 25:18, 30:32, 7:15), u prvoj utakmici druge sedmice u Ligi nacija.

Srpska ekipa nije iskoristila pet meč lopti, od kojih je napravila tri servis greške.

1/8 Vidi galeriju Zoran Terzić Foto: OSSRB, OSSRB/Vladimir Marković, Starsport©

Posle utakmice utiske je sumirao selektor Srbije Zoran Terzić, koji nije mogao da sakrije razočarenje:

- Ne bih se složio da je propuštena prilika za pobedu! Propuštena prilika za pobedu je kada imaš šansu da završiš utakmicu. Tu šansu praktično nismo ni imali, zato što smo igrali, malo previše kukavički u završnici tog seta i tokom celog petog. Videlo se da je taj neki, opet strah, prisutan kod devojaka, da nema te igre, tog napada, a ni pritiska na protivnika, već se jednostavno radi sve, da se ne bi pogrešilo. Protiv ovakvog protivnika, to ne može da prođe - rekao je Terzić i potom dodao:

- Neke su stvari bolje, definitivno, neke stvari se popravljaju u odnosu na prošlu godinu, ali neke su vrlo slične, pogotovo što se psihologije tiče. Na tome moramo mnogo da radimo, da to popravimo, kako bismo došli u situaciju da se borimo sa najboljim ekipama na nekom ravnom nivou. A ne samo da čekamo Tijanu Bošković, ili Maju Ognjenović, pa da onda dobijemo tu neku hrabrost - izjavio je Terzić.

Posle pet utakmica Srbija ima pobedu i četiri poraza. Japan ima svih pet pobeda.

U drugom kolu Srbija će u četvrtak od 14 časova igrati protiv Italije.