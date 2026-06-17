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Simpson (39), u utorak je bila pejsmejker za grupu trkača na jednu milju (1,6 kilometara) na događaju "Ser Valter Miler", kada se prema izveštajima srušila i bila joj je potrebna kardiopulmonalna reanimacija, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Ona je svoju takmičarsku karijeru završila 2024. godine, a najbolji rezultat ostvarila je 2011. godine na Svetskom prvenstvu u korejskom Daeguu, gde je osvojila zlato u trci na 1.500 metara.

1/18 Vidi galeriju Atletika Foto: Roberto Tommasini / Alamy / Alamy / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia, Jarek Praszkiewicz / PAP / Profimedia

Na istoj distanci ima i dve srebrne medalje sa svetskih prvenstava 2013. i 2017. godine, dok je jedino olimpijsko odličje osvojila u Riju 2016. godine, kada je došla do bronze.

"Dženi dobija vrhunsku medicinsku negu, a naše misli su uz nju i njenu porodicu tokom ovog perioda", naveli su organizatori mitinga.