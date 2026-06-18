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Fruška gora je ovih dana bila poprište nesvakidašnje scene koju prisutni još prepričavaju. Kako tvrde očevici i ljudi angažovani na obezbeđenju filmskog seta, u centru pažnje našao se proslavljeni srpski kik-boks šampion Nenad Pagonis.

Naime, deo puta bio je privremeno zatvoren zbog snimanja velikog filmskog projekta za koji se priča da je usko povezan sa holivudskom zvezdom Džonijem Depom.

Šta se desilo?

Pagonis je sklonio rampu koja mu se našla na putu i nastavio mirno da vozi putem... A, onda je nastao haos - policijske sirene na sve strane, jurnjava... 

- Jedni su mislili da se snima akciona scena, drugi da je u pitanju neka vežba. Tek kasnije smo shvatili da je nastao nesporazum oko zatvorenog puta - prepričava nam jedan od prisutnih u tim momentima.

Pagonis je završio tamo gde se nije smelo, iako je to put kojim, kako je tada pričao, "prolazi svaki dan".

Nakon razgovora sa policijom, sve se završilo mirno i bez posledica.

- Džoni Dep se nije pojavio, a nije bilo nikakvog obračuna niti problema. Više je bila jedna potpuno luda situacija koja je zaista delovala kao filmski scenario, a ne realnost koja se dešava - rekao nam je jedan od članova obezbeđenja koji se zatekao na licu mesrta.

Snimanje filma je nastavljeno po planu, policija je profesionalno obavila svoj posao, a Fruška gora dobila i jednu filmsku priču koja ipak neće bio deo filma koji se snima na ovoj srpskoj planini...

Nenad Pagonis Foto: Kurir Televizija, Privatna arhiva / Ustupljena fotografija

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57:14
NEISPRICANO NENAD PAGONIS PGM Izvor: Kurir TV