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Sada je Nina zablistala u Sarajevu, gde je osvojila zlatnu medalju na evropskom klupskom prvestvu. Ona je u polufinalu uspela da savlada protivnicu iz Bosne i Hercegovine, a potom je u finalu bila bolja od Nemice.

Što se tiče konkurencije pionira, tekvondistkinja iz Šapca je jedina devojčica iz Srbije koja je osvojila medalju.

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