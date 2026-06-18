Nina Savić, mlada tekvondistkinja iz TK Šabac, nastavlja s odličnim rezultatima. Talentovana takmičarka je ove godine osvojila čak pet turnira uključujuci prvenstvo Srbije.
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NINA OPET ZABLISTALA Mlada tekvondistkinja iz Šapca osvojila zlato u Sarajevu
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Sada je Nina zablistala u Sarajevu, gde je osvojila zlatnu medalju na evropskom klupskom prvestvu. Ona je u polufinalu uspela da savlada protivnicu iz Bosne i Hercegovine, a potom je u finalu bila bolja od Nemice.
Što se tiče konkurencije pionira, tekvondistkinja iz Šapca je jedina devojčica iz Srbije koja je osvojila medalju.
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