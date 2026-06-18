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Nakon pobede nad Tajlandom na startu, odbojkašice Srbije vezale su pet uzastopnih poraza u Ligi nacija.

1/7 Vidi galeriju Odbojkašice Srbije srpske odbojkašice Foto: OSSRB

Srpkinje su nadoknadile minus od 2:0 u setovima protiv Italijanki, ali na kraju izgubila u famoznom petom setu koji naše devojke nisu rešile u svoju korist pune tri godine.

Italija je slavila sa 3:2, po setovima 25:15, 25:15, 18:25, 21:25, 15:12.

Kad se sve uzme u obzir, mora se priznati da je i taj bod veliki za ekipu Zorana Terzića, koja je posle dva seta delovala potpuno izgubljeno, da bi u nastavku meča, nekoliko igračica sa klupe donele preokret i vratile željenu dramu u samu utakmicu.

Sve u svemu, novi poraz Srbije, peti u Ligi nacija i peti uzastopni, a 13. zaredom izgubljeni taj-brejk! Potpuno neverovatno.

Kod Italijanki korektor Obosa osvojila je 18 poena, sjajna Sara Far 17, Linda Nvakalor 13, a Antropova 12. Srbiju je „iz mrtvih podigla“ Nina Čajić sa 19 poena, Branka Tica je osvojila 9, a Minja Osmajić 8.

Srbija je na 13. mestu sa sedam bodova, a Italija je prva sa 15 poena.

U narednom kolu, Srbija će igrati protiv Dpominikanske Republike, a Italija protiv SAD.

Srbija meč protiv Dominikanske Republike igra u petak od 10 časova.