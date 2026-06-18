Biciklista iz Srbije Dušan Rajović je danas pobedio u drugoj etapi Međunarodne trke "Tour of Slovenia", pošto je bio najbrži u završnom sprintu deonice od Radlja ob Dravi do Ormoža, dugačkoj 181,8 kilometara.
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BRAVO! Biciklista iz Srbije Dušan Rajović pobednik druge etape Trke oko Slovenije
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Član italijanskog tima "Solution Tech Nippo Rally" pobedio je s vremenom od četiri časa, 36 minuta i 49 sekundi.
Drugo mesto osvojio je Novozelanđanin Lorens Piti iz ekipe "Red Bull Bora", dok je treći kroz cilj prošao Grk Nikiforos Arvanitu, član tima "United Shipping".
Dušan Rajović Foto: Yang Guanyu / Xinhua News / Profimedia, foto-corratek-tim-tviter-nalog_ls, Adria mobil
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Posle dve etape, Rajović po bodovima zauzima treće mesto na Trci oko Slovenije.
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