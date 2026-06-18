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Kako je saopštila kompanija "Fleet Feet", za koju Simpson radi nakon završetka takmičarske karijere, 39-godišnja bivša atletičarka dobila je hitnu medicinsku pomoć na licu mesta, nakon čega je prevezena u bolnicu.

Prema navodima američkih medija, Simpson je kolabirala dok je predvodila grupu trkača na promotivnom događaju "Sir Walter Miler", a bila joj je pružena i reanimacija.

Atletika Foto: Roberto Tommasini / Alamy / Alamy / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia, Jarek Praszkiewicz / PAP / Profimedia

"Iako je Dženi i dalje pod medicinskim nadzorom, pokazala je ohrabrujući napredak i nastavlja da demonstrira snagu i otpornost koje su je oduvek krasile. U svom stilu, već je pitala kakvo joj je bilo vreme na milju i da li je pobedila", navodi se u saopštenju.

Simpson je okončala profesionalnu karijeru na kraju 2024. godine. Najveći uspeh ostvarila je osvajanjem zlatne medalje na 1.500 metara na Svetskom prvenstvu 2011, dok je bronzanu medalju osvojila na Olimpijskim igrama 2016.

Tokom karijere osvojila je i srebrne medalje na svetskim prvenstvima 2013. i 2017. godine u disciplini 1.500 metara.

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Angelina Topić, atletika, Bergen Izvor: Kurir