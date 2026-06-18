Slušaj vest

Prvi su se suočili Tomislav Vukomanović i njegov rival iz Gane Derik Kvej, gde će momak iz Banja Luke braniti WBC International Silver pojas.

Tomislav Vukomanović je bio precizan na vagi sa 63,3 kilograma i deluje da je "zapet kao struna" i da jedva čeka da počne borba. Imaće i ozbiljnu visinsku razliku u odnosu na rivala iz Gane, što se najbolje videlo kada su borci stali jedan naspram drugog.

Čast ženskog boksa brani Sara Ćirković koja će odmeriti snage sa Leticijom Amanuom Ankrah, a zanimljivo je da su na suočavanju imale osmeh na licu.

Tenzično je bilo na suočavanju Marka Marića i Nejca Petriča iz Slovenije, koji su se ozbiljno približili jedan drugom i bilo je pretećih pogleda na obe strane.

Zbog administrativnih problema rival Vasa Bakoćevića, Hamza Vandera, nije mogao da dođe u Srbiju, pa je u poslednji čas umesto njega kao zamena upao Nikolas Tadić, pa se on suočio sa MMA legendom.

Održano merenje pred Balkan Boxing 8 Foto: Balkan Boxing

Druga MMA legenda Dušan Džakić debituje u profi boksu, a rival mu je Miloš Radišić, koji je bio znatno teži od njega na merenju, dok je viđeno i zanimljivo suočavanje, gde je Dušan Džakić spustio pogled i nije želeo da gleda rivala u oči.

Darko Stevanović se bori sa Gruzijcem Georgijem Umekašvilijem i tu se, sudeći po pogledima, očekuje žestoka borba.

Svoj treći profi meč imaće i Benjamin Poturak, momak iz Sarajeva koji je boksovao i na Balkan Boxing 7 u Boru, kada je pružio sjajnu borbu. Sada mu je rival Kristijan Farkaš iz Slovačke.

Leo Cvitanović će se takođe boriti sa bokserom iz Gruzije, a njegov rival je Merab Turkadze.

Karte za ovaj borilački spektakl se mogu nabaviti putem Tickets.rs platforme po ceni od 4.000 dinara, a broj mesta je ograničen na 400.

Kompletan fight card za Balkan Boxing 8:

Tomislav Vukomanović (13-0, 6 KO) - Derik Kvej (9-0-1, 7 KO) - glavna borba večeri, superlaka kategorija za WBC International Silver pojas

Sara Ćirković (2-0) - Leticija Amanua (6-0, 4 KO)

Marko Marić (7-0, 5 KO) - Nejc Petrič (9-0, 8 KO)

Vaso Bakočević (1-0, 1 KO) - Nikolas Panić

Dušan Džakić (debi) - Miloš Radišić (0-3)

Benjamin Poturak (2-0, 1 KO) - Kristijan Farkaš (4-5, 3 KO)

Darko Stevanović (6-9, 4 KO) - Georgi Umekašvili (7-10, 5 KO)

Leo Cvitanović (1-0, 1 KO) - Merab Turkadze (6-30, 2 KO)

Ne propustiteOstali sportoviDUŠAN DŽAKIĆ PROMENIO SPORT! Pred debi je surovo iskren: Ne zaluđujem se da MMA borac može...
Dušan Džakić
Ostali sportoviDUŠAN DŽAKIĆ MENJA SPORT! Zakazan debi, evo svih informacija!
Dušan Džakić.jpg
MMA"NEĆU VIŠE DA PRIČAM, ALI..." Srpski MMA borac protivniku lomio ruku, pa nakon toga čestitao praznik i poslao važnu poruku!
Dušan Džakić
Ostali sportoviTEŽAK NOKAUT DUŠANA DŽAKIĆA! Hrvatski borac za dve sekunde poslao Srbina u svet snova! (VIDEO)
Untitled.jpg

00:25
UPOZNAJTE ČARI ZEMUNA U EMISIJI "KOJEKUDE PO SRBIJI"! Dušan Džakić o lepotama, odrastanju i MITOVIMA na mestu punom tradicije! Izvor: Kurir televizija