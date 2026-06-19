Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pasig sitiju selekciju Dominikanske Republike.
BRAVO
IDEMOOO! Pobeda Srpskih odbojkašica, slede Amerikanke!
Slušaj vest
Srbija je do pobede stigla rezultatom 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) u trećoj utakmici druge sedmice Lige nacija.
Naša selekcija je tako upisala drugu pobedu u ovogodišnjem izdanju Lige nacija, odnosno prekinula niz od pet uzastopnih poraza.
Najefikasnija u redovima Srbije bila je Anja Zubić sa 16 poena, Nina Čajić je upisala 13, a Branka Tica devet poena.
Odbojkašice Srbije će poslednji meč na Filipinima odigrati u nedelju od 6.00 protiv Sjedinjenih Američkih Država.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši