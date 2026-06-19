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Srbija je do pobede stigla rezultatom 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) u trećoj utakmici druge sedmice Lige nacija.

Naša selekcija je tako upisala drugu pobedu u ovogodišnjem izdanju Lige nacija, odnosno prekinula niz od pet uzastopnih poraza.

Najefikasnija u redovima Srbije bila je Anja Zubić sa 16 poena, Nina Čajić je upisala 13, a Branka Tica devet poena.

Odbojkašice Srbije će poslednji meč na Filipinima odigrati u nedelju od 6.00 protiv Sjedinjenih Američkih Država.

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Srbija Bugarska odbojka Izvor: TV Arena sport