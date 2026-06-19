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Sjajne vesti stigle su u petak iz Beča, gde je doneta odluka da se crno-beli nađu u elitnom evropskom društvu u sezoni 2026/27, saopštio je RK Partizan.

Crno-beli su zajedno sa još 26 klubova izrazili želju da se nađu među najboljim evropskim klubovima, a s obzirom na to da Srbija nema zagarantovano mesto u Ligi šampiona, šampion Srbije je priželjkivao vajld-kartu, koju je na kraju i dobio.

"Partizan je poslednji put igrao u Ligi šampiona u sezoni 2012/13, a san mnogih generacija koje su u međuvremenu nosile dres Partizana konačno se ostvaruje. Šampion države i aktuelni osvajač Kupa, Superkupa Srbije i Svesrpskog Kupa od jeseni će biti tamo gde mu je i mesto – na mapi najboljih rukometnih klubova Evrope!", navedeno je u saopštenju na sajtu Partizana.

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