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Nakon višemesečnih takmičenja širom Srbije i završenih regionalnih finala, predstoji završnica 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih. Najbolji mladi sportisti iz svih krajeva zemlje tokom jula okupiće se na Državnim finalima, gde će se boriti za titule državnih prvaka i plasman na Međunarodno finale Igara.

Prvo Državno finale biće održano u Boru od 1. do 4. jula, gde će se za medalje nadmetati učesnici u Wiener Städtische Kup-u u rukometu, tenisu i šahu.

Beograd će od 5. do 7. jula ugostiti državna finala u odbojci, odbojci na pesku i stonom tenisu.

U Požarevcu će se od 8. do 11. jula održati završna takmičenja u Coca-Cola CUP-u i Telekom Srbija KUP-u, najmasovnijim turnirima u malom fudbalu u okviru Plazma Sportskih igara mladih.

Serija Državnih finala biće završena u Čačku od 15. do 18. jula, kada će se najbolji takmičari nadmetati u Lino igri između dve vatre, 3x3 Sprite CUP-u i atletskoj trci na 60 metara.

Pravo nastupa na Državnim finalima izborili su najuspešniji pojedinci i ekipe kroz lokalna i regionalna takmičenja održana tokom prethodnih meseci u gradovima i opštinama širom Srbije. Svoje predstavnike na završnim takmičenjima imaće Apatin, Bajina Bašta, Beograd, Blace, Bojnik, Čačak, Kikinda, Kraljevo, Kragujevac, Krupanj, Kruševac, Kula, Kuršumlija, Lazarevac, Lebane, Leskovac, Ljubovija, Loznica, Medveđa, Mionica, Niš, Nova Varoš, Novi Pazar, Novi Sad, Pančevo, Pećinci, Petrovac na Mlavi, Pirot, Požarevac, Požega, Priboj, Prijepolje, Senta, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Šabac, Trstenik, Tutin, Užice, Vlasotince, Vranje, Vrbas i Zemun.

Kompletan spisak učesnika i svih ostvarenih plasmana na Državna finala dostupan je na zvaničnom sajtu Plazma Sportskih igara mladih – www.igremladih.rs.

Foto: SIM

Deca će imati priliku da predstavljaju svoje gradove, steknu nova prijateljstva i pokažu sportski duh po kojem su Plazma Sportske igre mladih prepoznatljive već godinama.

Najuspešniji takmičari sa Državnih finala predstavljaće Srbiju na Međunarodnom finalu Plazma Sportskih igara mladih, koje će od 17. avgusta biti održano u Splitu, zajedno sa vršnjacima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Severne Makedonije.