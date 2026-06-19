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U organizaciji Sportskog saveza invalida Vojvodine (SSI Vojvodine) u Novom Sadu je juče održano Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom u kuglanju, koje je okupilo veliki broj učesnika iz različitih delova pokrajine.

Na takmičenju je učestvovalo ukupno 36 takmičara iz sedam opštinskih organizacija, članica SSI Vojvodine. Takmičari su se nadmetali u kuglanju, sportu koji je godinama jedan od važnih segmenata inkluzivnih sportskih aktivnosti i koji osobama sa invaliditetom omogućava ravnopravno učešće u sportskim nadmetanjima.

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Foto: Privatna arhiva

Cilj ovog prvenstva bio je, osim sportskog nadmetanja, i podsticanjesocijalne inkluzije, jačanje sportskog duha i promocija ravnopravnosti kroz sport. Učesnici su tokom takmičenja pokazali visok nivo motivacije, borbenosti i sportskog fer-pleja, a atmosfera u kuglani protekla je u pozitivnom i prijateljskom tonu.

Organizacija događaja realizovana je uz podršku relevantnih institucija. Sredstva za održavanje prvenstva obezbedili su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.

Ovo takmičenje još jednom je potvrdilo značaj kontinuirane podrške sportu osoba sa invaliditetom, kao i važnost stvaranja uslova za njihovo aktivno učešće u sportskim i društvenim aktivnostima. Organizatori su najavili nastavak sličnih manifestacija i u narednom periodu, sa ciljem daljeg unapređenja inkluzivnog sporta u Vojvodini.

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