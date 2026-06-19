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Reprezentativci Srbije će se tokom vikenda takmičiti na Prvenstvu Balkana u Volosu (Grčka). Ivana Španović neće biti u sastavu nacionalnog tima, već će van konkurencije na Prvenstvu Slovenije u subotu u Mariboru (Slovenija) nastupiti u troskoku. Razloge je za sajt Srpskog atletskog saveza objasnio njen trener Goran Obradović:

"Prošle godine je Prvenstvo Balkana takođe održano u Volosu. Nema direktnog leta, već se iz Beograda leti do Soluna, a potom sledi dodatna trosatna vožnja autobusom do odredišta. Sve nam je to oduzelo dosta energije. Zato smo se, u dogovoru sa selektorom Edinom Zukovićem, odlučili za drugu opciju".

Zašto je izbor pao na Sloveniju?

"Procenili smo da je to za nju najbezbolnije rešenje i da će tako spojiti dva takmičenja sa najmanje stresa. Zbog viroze Ivana je morala da preskoči miting Dijamantske lige, održan 10. juna u Oslu", podsetio je Goran Obradović.

"Imali smo već zakazan nastup na "Hanžekovićevom memorijalu", mitingu zlatnog nivoa, koji će biti održan u Zagrebu u petak, 26. juna. Slovenija je mnogo bliža od Grčke, pa ćemo tamo ostati na mini pripremama sve do dana uoči mitinga u Hrvatskoj".

1/12 Vidi galeriju Ivana Španović Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, Dado Đilas

Očigledno je da su joj takmičenja neophodna u ovom periodu?

"Imala je samo jedan zvaničan nastup u letnjoj sezoni, i to 27. maja, kada je pobedila u Košicama u Slovačkoj rezultatom 13,79 m. Zbog propuštenog Osla malo kasnimo sa zaletom, ali imamo još dosta vremena. Prvenstvo Evrope u Birmingemu, od 10. do 16. avgusta, naš je glavni cilj".

Šta podrazumevate pod tim da kasnite sa zaletom?

"Uvek počinjemo sa kratkim zaletom od 10 koraka. Toliko je bilo u Košicama. Još nije imala priliku da pređe na 12 koraka, a da ne govorim o punom zaletu od 16 koraka".

Znači li to da će u Mariboru koristiti zalet od 12 koraka?

"Tako je. U Zagrebu planiramo 14 koraka, ako sve bude teklo po planu".

Da li su joj poznata zaletišta za troskok u ova dva grada? Srpska rekorderka u skoku udalj od prošle godine počela je ozbiljnije da se bavi ovom disciplinom.

"Na Prvenstvu Evrope za reprezentacije 2025. godine najduži troskok ostvarila je upravo u Mariboru – 14,15 m. U Zagrebu je, na jednom od prvih takmičenja u ovoj disciplini, sa zaletom od 12 koraka stigla do 13,81 m. Odgovaraju joj uslovi na oba borilišta, a i vremenska prognoza je povoljna".

Troskok za dame na programu je u subotu, 20. juna, od 19 časova u Mariboru.

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