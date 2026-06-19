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Vodeća ekipa u šampionatu konstuktora podnela je početkom nedelje zahtev Međunarodnoj automobilskoj federaciji (FIA) za pravo na preispitivanje, nakon što je upravno telo takmičenja poništilo kaznu od 10 sekundi vozaču Alpina Pjera Gaslija zbog prekoračenja brzine u boksu u trci voženoj 7. juna.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel bio je među petoricom vozača koji su počinili isti prekršaj, zbog čega je Britanac pao sa trećeg na 12. mesto u konačnom plasmanu.

Tokom saslušanja koje je zahtevala ekipa Alpin ;stjuardi su otkrili grešku u merenju ograničenja brzine u boksu jer je korišćena veća udaljenost. Utvrđeno ;je da automobili mogu legalno da voze kraću deonicu u boksu nego što su zvaničnici koristili u proračunima.

U odvojenim slučajevima žalbe su uputili Meklaren i Red Bul i ti procesi i dalje traju.

Mercedesovo saslušanje trebalo je da se obavi 20. juna, ali je ekipa odlučila da ne nastavi sa slučajem iz više razloga. Zaključeno je da ne postoji održiv mehanizam za vraćanje Rasela na mesto na kome je mogao da završi i nikome ne bi koristilo da se slučaj razvlači, preneo je "BBC".

Raselov slučaj je bio komplikovan pošto je njegov pad u plasmanu izazvan nizom događaja. Dobio je kaznu zbog prekoračenja brzine u boksu od 0,1 kilometar na čas pre nego što je izašlo bezbednosno vozilo na stazu zbog udesa Lensa Strola iz Aston Martina.

Rasel je otišao u boks na zamenu guma, ali nije obavio kaznu od pet sekundi. Kada je bezbednosno vozilo izašlo sa staze nezgodu je imao i vozač Ferarija Šarl Lekler, zbog čega je trka prekinuta. Tokom prekida, saopšteno je da je Rasel dobio kaznu prolaska kroz boks jer nije na pravi način obavio kaznu od pet sekundi.

On je tražio da ga ne teraju da služi tu kaznu kada se trka nastavi i da se o tome razgovara kasnije sa stjuardima, jer je broj kazni nagoveštavao da nešto nije u redu. Njegov zahtev je odbijen i kada je trka nastavljena, Rasel je ponovo otišao u boks na drugu kaznu, posle čega je pao sa trećeg mesta.

Prema pravilima Formule 1, Mercedes je mogao da traži samo preispitivanje kazne od pet sekundi, koju zapravo nije odslužio, bez obzira da li je pogrešno dosuđena.

Kazna prolaska kroz boks je ispravna, pošto vozač nije odslužio prvobitnu kaznu. Mercedes je ispitao situaciju i zaključio da odustane od žalbe.

Šampionat Formule 1 nastavlja se 28. juna trkom za Veliku nagradu Austrije na stazi Špilberg.

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