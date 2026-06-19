RUSI NAGRADILI ČUVENOG ASA PARTIZANA: Baltiću prestižna nagrada "Zlatna Nika"
Istaknuti sportski radnik i direktor Rvaćkog kluba Partizan Rajko Baltić dobitnik je prestižne međunarodne nagrade "Zlatna Nika".
Ovo priznanje dodeljuje se za ogroman doprinos i višedecenijsku uspešnu i plodonosnu saradnju sa sportistima, savezima i institucijama Ruske Federacije.
Svečanoat je održana u domu sportista Partizan, a jedno od najvrednijih sportskih priznanja, Baltiću je uručio olimpijski šampion iz Sidneja David Musuljbes.
Treba istaći da je pre Baltića ovo priznanje dodeljeno još samo trojici stranaca.
Jedan od najvećih rvačkih poslenika na ovim prostorima se zahvalio sportskim prijateljima iz Rusije istakavši da mu je ovo jedno od najdražih priznanja u karijeri.
– Hvala mojim dragim prijateljima iz Rusije. Dobiti ovu nagradu, iza koje stoje mnogi olimpijski, svetski i evropski šampioni, za mene lično, moj klub i sve u Srbiji, je od izuzetnog značaja. Bila mi je čast što sam na neki način bio i ostao most između sportista Srbije i Rusije. Moram da priznam da sam iznenađen, jer ovo priznanje do sada nije dobio ni jedan sportski radnik van Ruske Federacije. „Zlatna Nika” me sada obavezuje da nastavim kao i do sada da još više produbljujem naše sportsko prijateljstvo – istakao je Rajko Baltić