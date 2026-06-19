– Hvala mojim dragim prijateljima iz Rusije. Dobiti ovu nagradu, iza koje stoje mnogi olimpijski, svetski i evropski šampioni, za mene lično, moj klub i sve u Srbiji, je od izuzetnog značaja. Bila mi je čast što sam na neki način bio i ostao most između sportista Srbije i Rusije. Moram da priznam da sam iznenađen, jer ovo priznanje do sada nije dobio ni jedan sportski radnik van Ruske Federacije. „Zlatna Nika” me sada obavezuje da nastavim kao i do sada da još više produbljujem naše sportsko prijateljstvo – istakao je Rajko Baltić